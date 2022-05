DIRECT. Guerre en Ukraine : le Congrès américain vote une enveloppe de près de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine

#MEDIAS Les Français font aussi de plus en plus attention à leurs sources d'information. Ils sont 91% (+3 points) à estimer qu'"il y a de plus en plus de rumeurs ou de fausses informations sur internet et les réseaux sociaux", révèle le baromètre. Ils font dans leur immense majorité (78%) d'abord confiance aux médias professionnels, bien plus qu'aux informations relayées par leur entourage ou sur les réseaux sociaux.