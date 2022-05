Reportage À Moscou, une exposition sur le "nazisme ordinaire" en Ukraine tente de justifier la guerre

Aucun lieu plus que le musée de la Victoire à Moscou ne permet de comprendre l'omniprésence du souvenir de la deuxième guerre mondiale en Russie, "la grande guerre patriotique" qui a fait 27 millions en morts en URSS. Des dizaines de classes d'école primaires le visitent tous les jours. Et jouent à la guerre avec leur guide. "Je pars en éclaireur pour vérifier que la voie est libre. S'il me tue, vous me vengerez, les amis", lance l'un de ces conférenciers d'une voix martial, suscitant un mélange de rires et de cris de la part des enfants.

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation

"La Russie a une mission dans le monde"

Au premier étage, la nouvelle salle consacrée au "nazisme ordinaire" raconte la supposée renaissance du nazisme en Ukraine, un phénomène que le pouvoir russe invoque pour justifier son opération de "dénazification". Cet espace d'exposition est interdit au moins de 18 ans, en raison de la violence de certaines images. Mais on y croise quand même des enfants avec leurs parents, malgré une ambiance sonore angoissante.

Un drapeau ukrainien côtoie une croix gammée et une vidéo se termine sur un détournement de l'hymne nazi,"Ukraine uber alles" ("l'Ukraine par dessus tout") peut-on lire sur l'écran. Larissa est venue de Sibérie visiter le musée et elle se dit impressionnée : "C'est la première fois que je viens dans ce musée très émouvant. On y voit comment les nôtres ont survécu au nazisme ou en sont morts. Et aussi la comparaison avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui où le nazisme prospère. Et je ne veux pas de ça."

"Le fascisme sera vaincu"

L'exposition compare également les massacres de la fin de la fin de la Seconde guerre mondiale en Ukraine au génocide qui aurait lieu dans le Donbass. S'il est vrai qu'il y a eu des mouvements nationalistes collaborant avec les nazis à cette époque en Ukraine, il est quand même très contestable de dire qu'ils ont survécu jusqu'à irriguer le pouvoir ukrainien aujourd'hui.

Des enfants visitent le musée de la Victoire de Moscou (Russie), fin mai 2022 (FRANCEINFO)

Mais l'exposition ne s'embarasse pas de ce genre de nuances et justifie ainsi l'opération militaire en cours, estime Andrei, un autre visiteur : "Je pense que la Russie a une mission dans le monde. L'histoire montre qu'aucun autre pays que nous n'est prêt à de tels sacrifices. Et là, tout est évident, ça en est une nouvelle preuve. Je pense que personne ne doit en douter. Nous serons victorieux. Le fascisme vaincu, cette fois encore."

Ailleurs en Russie, ce sont des expositions itinérantes qui s'installent actuellement : elles décrivent l'Otan et ses opérations comme relevant de la cruauté.