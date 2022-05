9-Mai 1945 : "Vladimir Poutine réécrit l'Histoire en disant que l'Union Soviétique a été la seule à vaincre le nazisme" (historien)

Commémorations, défilés… Ce dimanche 8-Mai, l'ensemble des pays alliés célèbrent l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945.

>>Commémorations du 8-Mai : suivez le direct

Une victoire que la Russie elle commémorera lundi, le 9-Mai. "Vladimir Poutine réécrit l'Histoire en disant que l'Union soviétique a été la seule à vaincre le nazisme, alors que c'est bien 55 pays qui se sont coalisés", explique Antoine Arjakovsky, historien, directeur de recherches au Collège des Bernardins.

franceinfo : Quelles sont les plans de la Russie pour pouvoir célébrer ce 9 mai, à Marioupol notamment, en souvenir de la victoire contre l'Allemagne nazie ? Quelle victoire va pouvoir s'attribuer Vladimir Poutine ?

Antoine Arjakovsky : C'est toute la difficulté, cela fait plus de deux mois que la guerre a repris, elle avait commencé en 2014, et il n'y a toujours aucune conquête marquante. En plus, la Russie est isolée sur un plan international et sanctionnée durement. Donc ce que va vouloir faire Vladimir Poutine, c'est montrer sa puissance militaire avec le défilé, avec plus de 11 000 soldats, des avions, des chars. Il va vouloir montrer le soutien des élites. C'est la raison pour laquelle, traditionnellement, il va se montrer au-dessus du mausolée avec les généraux et le gouvernement. Et le soutien populaire, c'est ce qui est important pour lui. Simplement, ce soutien populaire, c'est là où il y a manipulation. En réalité, les gens vont vouloir célébrer les plus de 25 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, ils ne vont pas être là pour célébrer la conquête de l'Ukraine. C'est là, où la propagande russe va vouloir agir.

Ce 9 mai, est-ce l'occasion pour le Kremlin de dire que la Russie a pris Marioupol en Ukraine ?

La Russie a déjà envoyé sur place son émissaire, le vice-président de l'administration présidentielle pour inaugurer un monument, la statue d'une grand-mère avec un drapeau soviétique. Ca été de la contre-propagande, tout le monde a compris que la grand-mère filmée par les télévisons était en réalité hostile à l'armée russe et ensuite, c'est ridicule de vouloir célébrer une conquête à Marioupol dans une ville complètement détruite, où il y a encore les combattants du bataillon Azov qui résistent. Vladimir Poutine veut d'autres trophées, c'est pour cela qu'Odessa est bombardée. Samedi, ils ont bombardé l'un des plus grands symboles ukrainien : la maison du philosophe ukrainien Grigori Skovoroda [dans la région de Kharkiv]. Ça, ça a fait du mal, c'est le cœur de l'identité et de la culture ukrainiennes qui a été détruite.

Les célébrations de la victoire du 9-Mai en Russie, est-ce que c'est aussi en partie une réécriture de l'Histoire de la part de Vladimir Poutine, puisqu'on dit "la Russie a vaincu les nazis" alors que c'est la victoire des Alliés ? Ces Alliés qui sont à peu près les mêmes qui s'opposent aujourd'hui à l'invasion de l'Ukraine.

Bien sûr, Vladimir Poutine réécrit l'Histoire en disant que l'Union soviétique a été la seule à vaincre le nazisme, alors que c'est bien 55 pays qui se sont coalisés. Du reste, les Américains ont soutenu très fortement l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale en faisant bénéficier à Staline la loi du Lend-Lease, qui a permis de financer à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars d'efforts de guerre soviétique. Autre chose que ne dit pas Vladimir Poutine, c'est que l'Union soviétique a été à l'origine de la Seconde Guerre mondiale avec le pacte Molotov-Ribbentrop en 1939, qui a été à l'origine du partage de la Pologne entre Hitler et Staline. C'est le début du conflit pour l'Occident. En réalité, le stalinisme a été fauteur de guerre alors qu'ils se présentent aujourd'hui, les héritiers de Staline, comme les seuls vainqueurs de la guerre. C'est une réécriture de l'Histoire.