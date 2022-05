DIRECT. Suivez les commémorations de la victoire du 8 mai 1945 présidées par Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées

Ce qu'il faut savoir

Des commémorations au lendemain d'une investiture à l'Elysée pour son second mandat. Emmanuel Macron préside, dimanche 8 mai, sur les Champs-Elysées et sous l'arc de triomphe, les cérémonies marquant l'anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. L'avenue des Champs-Elysées sera ouverte au public, contrairement aux deux dernières années, marquées par l'épidémie de Covid-19. Suivez notre direct et l'édition spéciale de France 2 à partir de 10 heures.

Une édition spéciale sur France 2. Le présentateur Julian Bugier sera accompagné de la journaliste Nathalie Saint-Cricq et de l'historienne Frédérique Neau-Dufour pour commenter la cérémonie. Des envoyés spéciaux interviendront en direct depuis l'arc de triomphe et les Champs-Elysées.

Un hommage au général de Gaulle. Emmanuel Macron déposera une gerbe de fleurs au pied de la statue du général de Gaulle sur la place Clémenceau, en bas des Champs-Elysées. Retentira ensuite la sonnerie aux morts, qui sera suivie d'une minute de silence. Le président de la République saluera la famille du général, avant de rejoindre l'arc de triomphe.

Un passage en revue des troupes. Après la remontée des Champs-Elysées accompagné de la grande escorte de la Garde républicaine, le chef de l'Etat passera en revue les troupes, puis il ravivera la flamme sur la tombe du Soldat inconnu. Il sera accompagné du Premier ministre, Jean Castex, de la ministre des Armées, Florence Parly, et de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. Elus locaux et représentants d'associations d'anciens combattants seront également présents.