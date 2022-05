Défilé du 9 mai : à Moscou, ultimes répétitions aux allures de démonstration de force

Sur la place Rouge de Moscou (Russie) derniers préparatifs, ultime répétition. Tout est millimétré, tout doit être parfait, car plus que jamais, la parade militaire de cette année est une démonstration de force à destination du monde entier, à destination de l’ennemi ukrainien. Très attachés aux célébrations du 9 mai, jour de la victoire sur l’Allemagne nazie, les Russes assistent à ces répétitions en famille. Certains viennent afficher leur soutien à l’armée russe, engagée en Ukraine et leurs mots collent au discours de Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine va-t-il officiellement déclarer la guerre ?

"Notre armée n’essaie pas de conquérir un territoire, on en fait que se défendre, c’est tout", affirme un homme. "On doit rendre hommage à nos soldats, on leur doit le respect, parce qu’ils assurent la liberté de notre pays", dit une femme. Dans le ciel moscovite, des avions de chasse forment la lettre Z, symbole de ce que Vladimir Poutine a toujours appelé "opération spéciale en Ukraine". Et si le chef du Kremlin profitait du 9 mai pour officiellement déclarer la guerre à toute l’Ukraine ? C’est la crainte des chancelleries occidentales.