Renouvellement des troupes, rotations sur le front... Pourquoi l'Ukraine a-t-elle besoin d'instructeurs européens sur son territoire ?

Ce projet est en préparation depuis des semaines et correspond à une demande des Ukrainiens. Face à sa guerre contre la Russie, le pays a besoin de nouvelles troupes et de conserver ses militaires les plus aguerris sur le front.

Une "coalition d'instructeurs" venus de différents pays européens - notamment la France - et chargés de la formation en Ukraine des brigades de l'armée ukrainienne. Cette annonce pourrait être faite au terme de la visite officielle du président ukrainien en France, vendredi 7 juin, dans la foulée des cérémonies commémoratives du Débarquement, auxquelles Volodymyr Zelensky est par ailleurs invité.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a affirmé fin mai que la France allait envoyer "prochainement" des instructeurs afin de former les troupes de ce pays. Une annonce que Kiev et Paris ont temporisé alors que Moscou n'exclut pas de frapper les instructeurs français qui seraient déployés dans le pays. Ce projet de formations en Ukraine par des instructeurs occidentaux des soldats ukrainiens est en tout cas en préparation depuis des semaines et correspond à une demande expresse des Ukrainiens.

Soutenir le front

L'Ukraine a un problème majeur avec son armée. Elle peine à renouveler ses troupes sur les 1 200 km de front qui déchire son territoire. L'abaissement de l'âge obligatoire de conscription n'a pas fait avancer les choses. Or avant de mettre des troupes fraîches au combat, il faut d'abord les former avec des formations de base au combat d'infanterie assurées par les Occidentaux pour partie : 52 000 nouveaux soldats ukrainiens ont été ainsi formés en France, en Pologne, en Grande Bretagne.

Mais l'armée ukrainienne forme aussi ses nouvelles recrues en Ukraine et pour se faire est obligée d'extraire ses militaires les plus aguerris de la ligne de front, pour les employer comme instructeurs. Remplacer ces instructeurs ukrainiens par des soldats occidentaux, permettrait à l'armée de Kiev d'employer ses propres cadres au combat. De plus, que ces formations aient lieu le plus possible en Ukraine permettrait de raccourcir la boucle de renouvellement des troupes et leurs rotations sur le terrain.

À vrai dire des instructeurs militaires occidentaux en Ukraine ce ne serait pas une vraie nouveauté : des spécialistes assurant la formation des Ukrainiens notamment sur les systèmes d'armes les plus sophistiqués sont déjà à pied d'œuvre en Ukraine depuis des mois, voire davantage. De source ukrainienne, on confirme ainsi que des militaires français ont été en Ukraine pour y assurer des formations depuis au moins 2023.