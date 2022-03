Prix du gaz : la facture flambe pour les PME

Pour les artisans et les entreprises qui utilisent beaucoup de gaz et d'électricité, la période est difficile face à l’augmentation des prix. Ils tentent de s'adapter quitte à freiner leur activité.

Dans des serres situées à Nouvoitou en Ille-et-Vilaine, Christophe cultive des tomates. Mais avec la flambée du prix du gaz, il a dû mettre ses chaudières à l’arrêt. "Avant la hausse des prix, c’était déjà un quart de notre coût de production, alors là comme on a multiplié par dix le prix du gaz (...) on aurait plus de factures de gaz que de chiffre d’affaires, donc on a fait le choix d’arrêter", déclare-t-il. Les tomates poussent donc beaucoup moins vite sans chauffage et Christophe perd 40 % de sa production.



Le gouvernement envisage des mesures

Les entreprises ne bénéficient pas du bouclier tarifaire sur le gaz. Dans une boulangerie près de Brest (Finistère), le patron met tout en œuvre pour limiter sa consommation d’énergie. Il a par exemple baissé son temps de cuisson de 10 %, "mais on n'économisera jamais la hausse, ce n'est pas possible", affirme-t-il. À cela, s’ajoute la hausse du prix du blé et de l’électricité. Il cherche des solutions pour maintenir ses tarifs. Le gouvernement envisage des mesures pour aider les entreprises les plus fragiles.