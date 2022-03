Présidentielle : "Il faut avoir un vrai débat et que le président l'accepte", défend le socialiste Rachid Temal

"Il est nécessaire que chacun puisse présenter un programme et se confronter. C'est ça la démocratie." Invité de l'émission "Votre instant politique" sur franceinfo, le sénateur socialiste Rachid Temal a plaidé, lundi 14 mars, pour qu'il y ait "un vrai débat" avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et l'élu du Val-d'Oise d'ajouter : "Je crois qu'il faut que le président accepte ce débat."

Candidat à sa réélection, Emmanuel Macron a pourtant refusé de participer à une émission durant laquelle il aurait été opposé aux autres prétendants à l'Elysée. "On leur dit quoi [aux électeurs] ? a réagi Rachid Temal, qui soutient Anne Hidalgo, la candidate investie par le Parti socialiste. 'Vous verrez au second tour' ? (...) Non, il n'y a pas de raison que dans une démocratie il n'y ait pas ce débat."

"Si on prend la retraite à 65 ans proposée par Emmanuel Macron, que nous nous contestons, c'est normal qu'il y ait un débat devant les Français." Rachid Temal, sénateur PS du Val-d'Oise sur franceinfo

Depuis l'invasion de l'Ukraine par Russie, depuis près de trois semaines, les débats traditionnellement liés à des questions d'économie ou de santé sont en outre éclipsés par la guerre. "Nous n'avons pas de campagne", déplorait par ailleurs Valérie Pécresse, la candidate LR, sur France 5.