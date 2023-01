Photo Hebdo : bataille de Bakhmout, kimono au Japon et des cerfs au Danemark… L'actualité en images de la semaine

Photo Hebdo présente la semaine d’actualité en quelques clichés à travers le monde. Au menu, samedi 14 janvier, la guerre et le climat, mais aussi des cerfs, des cloches, des kimonos et quelques Britanniques avec chemise… mais sans pantalon.

Un ciel et une terre en feu. La bataille sanglante de Bakhmout (Ukraine) se poursuit, alors qu'il ne reste que ruines et cendres. En Californie (États-Unis), des pluies torrentielles se sont abattues, avalant véhicules et provoquant l'effondrement de routes. Au Japon, le traditionnel kimono se revêt à l'âge de 20 ans, symbole du passage de l'enfance à l'âge adulte.

Baiser, regard et cerfs à la lueur hivernale

Sur un quai de métro à Londres (Royaume-Uni), un couple s'est embrassé, sans pantalon. Une journée, une fois par an, ils se sentent libres. Les yeux dans les yeux, un héron avale un poisson de 500 grammes, dans un lac en Allemagne. Au Danemark, des cerfs sont apparus dans un murmure avec leurs couleurs hivernales à la lueur matinale. Le temps de quelques secondes, le ciel s'est montré enfin calme.