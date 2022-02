Opération militaire russe contre l'Ukraine : "C'est le scénario du pire, c'est la guerre", estime une chercheuse française spécialiste de la Russie

"C'est le scénario du pire, c'est la guerre", réagit jeudi 24 février sur franceinfo Cécile Vaissié, chercheuse française spécialiste de la Russie, après l'opération militaire russe lancée contre l'Ukraine par la Russie.

Le discours de Vladimir Poutine "était rempli de mensonges visibles et d'incohérences. Des questions se posent aussi sur la santé mentale de Vladimir Poutine. Il annonce cette guerre comme une opération visant à libérer la région de Lougansk et Donetsk, or les frappes ont lieu sur des territoires qui sont bien au-delà."

Quand il dit qu'il y a génocide, non, il n'y a pas génocide des russophones en Ukraine. Non, il n'y a jamais eu de répression contre les gens qui parlent russe et j'en témoigne personnellement. Cécile Vaissié franceinfo

Le président russe a annoncé son opération pendant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. "Les dirigeants occidentaux ont pu voir ce qu'est Vladimir Poutine. Cela fait des années qu'il ne cesse de mentir et de faire autre chose que ce qu'il annonce. Derrière l'Ukraine ce qu'il vise ce sont les Etats-Unis, l'Occident, l'Europe. Il a une sorte de ressentiment extrême contre l'Occident." Selon Cécile Vaissié, "c'est une guerre que le président Poutine mène contre son propre peuple, contre l'identité russe."

Vladimir Poutine a affirmé vouloir "démilitariser et dénazifier" l'Ukraine, mais "il n'y a pas de nazis en Ukraine", a déclaré Cécile Vaissié. "Il y a eu combien d'Ukrainiens qui sont morts en luttant contre le nazisme ? Vladimir Poutine veut s'en prendre à des territoires autres que ceux de Lougansk et Donetsk."

Le président ukrainien a appelé jeudi ses concitoyens à ne pas paniquer et a annoncé par ailleurs l'introduction de la loi martiale. "Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre", a déclaré Volodymyr Zelensky.