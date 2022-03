OnVousRépond : Elise Lucet et les reporters d'"Envoyé spécial" répondent sur Facebook à vos questions sur la guerre en Ukraine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Deux arrêtés publiés au Journal officiel ce matin suspendent pour trois mois les procédures d'adoption internationale d'enfants résidant en Russie et en Ukraine.

: Le Royaume-Uni sanctionne sept nouveaux oligarques russes. Cette fois, Roman Abramovitch, le riche propriétaire du club de football de Chelsea, est sur la liste. Il est visé par un gel de ses avoirs et une interdiction de voyager. Selon les journalistes sportifs britanniques, ces sanctions pourraient empêcher Abramovitch de vendre le club champion d'Europe en titre, mais aussi bloquer les transferts et la vente de billets.

: "Nous allons obligatoirement nous renseigner auprès de nos militaires, car nous, comme vous, n'avons pas une information claire sur ce qu'il s'est passé", déclare le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à propos du bombardement d'un hôpital pédiatrique à Marioupol.



Côté ukrainien, l'administration militaire de la région de Donetsk assure que l'hôpital était en service et que des femmes étaient en train d'y accoucher quand il a été frappé. La municipalité de Marioupol affirme que trois personnes dont une fillette ont été tuées.

: Le président LREM de l'Assemblée Richard Ferrand a défendu le député LFI Alexis Corbière, que certains accusaient à tort, hier, d'avoir dévoilé des informations classées "secret défense" sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. "Ce qui se dit dans les commissions parlementaires peut être dit devant vous", a rappelé Richard Ferrand sur franceinfo.

: Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, est pour l'instant épargnée par l'armée russe. Mais les habitants s'inquiètent et craignent notamment des frappes qui viendraient détruire le riche patrimoine culturel de la ville, classé à l'Unesco. Des travaux sont en cours pour protéger les statues, racontent les envoyés spéciaux de Radio France sur place.









(SANDRINE ETOA-ANDEGUE / RADIO FRANCE)



: Gérald Darmanin a également précisé que, parmi les 25 000 places disponibles en France pour accueillir des personnes fuyant l'Ukraine, on compte les domiciles de plus de 6 000 familles françaises qui se sont portées volontaires.

: Gérald Darmanin se rend en Pologne cet après-midi, puis en Roumanie demain, aux frontières avec l'Ukraine. Le ministre de l'Intérieur dit réfléchir à la façon dont la France peut "travailler à soulager la Pologne, la Roumanie et tous les pays frontaliers, la Moldavie bien évidemment". Une cellule de crise interministérielle a été ouverte ce matin au ministère de l'Intérieur.

: Selon son ministère, l'Ukrainien Dmytro Kuleba entend insister sur "trois points-clés" lors de ces pourparlers : "Un cessez-le-feu immédiat, une amélioration de la situation humanitaire à Marioupol, Kharkiv, Sumy, Volnovakha et d'autres villes ukrainiennes, un retrait des troupes russes du territoire de l'Ukraine."

: Ils n'ont pas offert de poignée de main aux photographes, mais la rencontre entre Serguei Lavrov et Dmytro Kuleba, les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Ukraine, a débuté à Antalya en Turquie. C'est leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive de la Russie.















(CEM OZDEL / ANADOLU AGENCY VIA AFP)

: Les avis ne manquent pas sur la question énergétique. "Il faut que l'on réduise toutes nos dépendances le plus vite possible", plaidait Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, sur France Inter. Un peu plus tôt, sur la même antenne, la candidate socialiste à l'élection présidentielle Anne Hidalgo réclamait un "embargo" sur le pétrole et le gaz russe, couplé un blocage des prix et une baisse de la TVA.





: Ce sommet de Versailles était prévu de longue date, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a radicalement changé le programme. De nombreuses questions seront sur la table : remettre à plat la politique de défense commune de l'UE, réfléchir aux moyens de réduire la dépendance européenne aux ressources russes, préparer un plan de soutien de l'économie et discuter des candidatures d'adhésion à l'UE de plusieurs pays dont l'Ukraine.

: Bonjour @Olivia. Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de l'UE doit débuter à 16h30 et se poursuivra demain. Vous pourrez le suivre dans ce direct.

: Bonjour FI, savez-vous à quelle heure commence le sommet de l’UE à Versailles ? Merci.

: En deux semaines, 7 500 Ukrainiens sont arrivés en France, selon un nouveau décompte communiqué par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il affirme que 25 000 places sont disponibles pour les accueillir.

: Hier, les Etats-Unis alertaient également sur le risque que la Russie mène des attaques chimiques en utilisant des matériaux récupérées dans des sites de recherche ukrainiens passés sous son contrôle. "Nous devrions tous êtes attentifs à la possibilité que la Russie utilise des armes chimiques ou biologiques en Ukraine", écrit Jen Paski, "ou de créer une opération sous faux drapeau", c'est-à-dire une attaque fomentée par la Russie mais attribuée à l'Ukraine.

: Les Etats-Unis avaient devancé cette accusation. "Le Kremlin répand intentionnellement des mensonges purs et simples" en accusant Washington et Kiev "d'activités liées à des armes chimiques et biologiques", déclarait hier le porte-parole de la diplomatie américaine. Il accusait aussi la Chine de "colporter ces théories du complot". C'est aussi ce que dénonçait la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki dans un long fil sur Twitter, dans lequel elle qualifie ces accusations "d'opération de désinformation".

: La Russie accuse les Etats-Unis d'avoir financé des recherches sur des armes biologiques en Ukraine. "L'objectif était de créer un mécanisme de propagation furtive de pathogènes meurtriers", affirme le porte-parole du ministère de la Défense russe. Il assure que l'armée a découvert des preuves de ces recherches sur le terrain en Ukraine.

: Je vous rappelle les principales actualités de ce jeudi 10 mars :



Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent à Versailles, jusqu'à demain, pour un sommet sur "la souveraineté européenne", où il devrait être beaucoup question de la politique de défense de l'UE et de trouver des alternatives à l'énergie russe.



#UKRAINE L'invasion de l'Ukraine par la Russie dure depuis deux semaines. Les chefs de la diplomatie des deux pays se rencontrent aujourd'hui en Turquie. Hier, un hôpital pédiatrique a été bombardé dans la ville assiégée de Marioupol. Volodymyr Zelensky a dénoncé un "crime de guerre".





Emmanuel Macron proposera le report progressif de l'âge minimum de la retraite à 65 ans dans son programme, a confirmé Gabriel Attal.





Le PSG a ajouté un nouvel épisode à sa série de terribles désillusions en Ligue des champions : contre le Real Madrid, les Parisiens se sont effondrés en fin de match (3-1) et sont éliminés dès les huitièmes. Un échec qui devrait laisser des traces.



: "Les frappes de la Russie contre l'hôpital pédiatrique de Marioupol sont inhumaines et lâches. Ce sont des femmes, des enfants, des soignants qui ont été ciblés. C'est inqualifiable, et nous appelons à nouveau au cessez-le-feu."



Sur RTL,Gabriel Attal condamne "au nom du gouvernement" les frappes contre cet hôpital à Marioupol. Les réactions étaient déjà nombreuses hier. Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de "crime de guerre".



: Trois personnes dont une fillette ont été tuées dans le bombardement d'un hôpital pédiatrique à Marioupol hier, annonce la municipalité sur Telegram. Le précédent bilan provisoire ne mentionnait pas de décès, mais relevait 17 blessés.

: L'Union européenne n'enverra pas d'avions à l'Ukraine, tranche en revanche Josep Borrell, même s'il estime que les Etats membres peuvent le faire de leur propre initiative. "Il faut aider l'Ukraine, mais il faut éviter l'escalade", prévient-il, en conclusion de son interview sur franceinfo.

: "C'est un autre tabou qui tombe : oui, l'Europe s'engage dans la guerre en fournissant des armes à l'Ukraine. Et on va continuer à le faire", affirme l'Espagnol Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.

: "Ils visent les villes. Les villes, c'est là où les civils habitent. Ils ne cherchent pas des objectifs militaires. Ils frappent des boutiques, comme ils l'ont fait à Alep [en Syrie]. Ils ne sont pas capables de battre la résistance ukrainienne, donc ils bombardent."





Sur franceinfo, Josep Borrell accuse Vladimir Poutine et la Russie de viser délibérément les civils. Interrogé sur la possibilité que Vladimir Poutine doive un jour répondre des actes de la Russie en Ukraine, il répond par l'affirmative : "Je pense, oui. Je ne sais pas comment."

: Josep Borrell est en France à l'occasion du sommet qui réunira les dirigeants de l'UE à Versailles, aujourd'hui et demain. Outre l'énergie, la question de la défense européenne sera au cœur des discussions, et fait la une de plusieurs quotidiens.













: Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, est invité de franceinfo. Ecoutez son interview en direct.

: Trois couloirs humanitaires doivent ouvrir aujourd'hui pour évacuer les civils de la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, vers la ville de Poltava, plus loin du front, annonce le chef de l'administration militaire ukrainienne dans la région. Il affirme par ailleurs que trois civils, dont un enfant, ont été tués par une frappe cette nuit dans la petite ville de Velyka Pysarivka.

: Les entreprises du monde entier continuent de quitter la Russie. Sony et Nintendo, géants du jeu vidéo, ont annoncé cette nuit la suspension de leurs livraisons en Russie. Si Sony présente sa décision comme un soutien à la paix en Ukraine (et a annoncé un don de 2 millions de dollars pour soutenir les réfugiés), Nintendo l'a justifiée par des questions logistiques.

: Le Fonds monétaire international a de son côté approuvé une aide d'urgence de 1,4 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine. Et la Banque européenne de reconstruction et développement a annoncé 2 milliards d'euros pour apporter un "soutien ciblé sur les réfugiés, les entreprises et la sécurité énergétique".

: Les élus de la Chambre des représentants des Etats-Unis ont adopté un nouveau budget qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Elle comprend plus de 2,6 milliards d'aide humanitaire, plus d'un milliard pour soutenir les réfugiés, mais aussi des fonds pour s'équiper en armes, protéger le réseau électrique, combattre les cyberattaques... Il faut maintenant que cette aide soit approuvée par le Sénat et par Joe Biden.