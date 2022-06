L’Ukraine candidate à l’Union européenne : "un message politique envoyé à Vladimir Poutine"

L’Ukraine a obtenu le statut de candidat à l’Union européenne jeudi 23 juin. En duplex depuis Bruxelles (Belgique) pour le 23h de Franceinfo, le journaliste Pascal Verdeau indique que quelques minutes avant la conférence de presse, il a croisé Emmanuel Macron et Ursula Von Der Leyen, ​la présidente de la Commission européenne, qui "avaient l’air aux anges, très complices, en tout cas très heureux de ce consensus trouvé entre les Vingt-Sept mais aussi de ce message politique envoyé à Vladimir Poutine : un jour, l’Ukraine va s’arrimer au continent européen. Mais attention, a rappelé le président français, ce processus sera exigeant", rapporte-t-il.

Une candidature qui réveille des tensions

D’autres pays attendent eux aussi de pouvoir être candidats à l’Union européenne. "Je peux vous dire que ce statut officiel accordé à la Moldavie et à l’Ukraine réveille chez certains pays des Balkans je dirais de vieilles colères, de vieilles rancœurs car certains sont dans l’antichambre de l’Union européenne depuis plus de 20 ans. C’est le cas notamment de la Macédoine du Nord dont la candidature est bloquée par la Bulgarie depuis des années et ce, en raison de vieilles querelles historiques et culturelles", rappelle Pascal Verdeau.