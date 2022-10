Livraison d'armes à l'Ukraine : l'eurodéputée Nathalie Loiseau "souhaite que la France fasse plus" et "l'Allemagne beaucoup plus"

Nathalie Loiseau, eurodéputée Renew présidente de la sous-commission Sécurité et Défense, a souhaité vendredi 7 octobre sur franceinfo que la France "fasse plus" et que "l'Allemagne fasse beaucoup plus" en matière de livraison d'armes à l'Ukraine. Jeudi, le président Emmanuel Macron, a annoncé que la France envisageait l’envoi de nouveaux canons Caesar pour aider l’Ukraine qui tente de repousser l’armée russe depuis le mois de février.

Alors que les Européens ont voté un huitième train de sanctions contre la Russie après l'annexion de plusieurs territoires ukrainiens, Nathalie Loiseau veut que la France aide rapidement l'armée de Volodymyr Zelensky à passer l'hiver : "Le plus vite sera le mieux parce que c'est maintenant que ça se passe." Elle constate que les livraisons d'armes des alliés de l'Ukraine, Européens, Américains, notamment "font la différence sur le terrain" et "les Ukrainiens savent en faire bon usage." L'hiver s'annonce "difficile pour l'armée russe, mais aussi pour l'armée ukrainienne". C'est donc "vraiment maintenant qu'il faut continuer à augmenter les livraisons d'armes", a-t-elle déclaré.

"Renforcer la pression pour que le peuple russe soit pleinement conscient qu'il a tout à perdre"

Elle souhaite par ailleurs que l'Allemagne puisse livrer des Tanks. "On sait que l'Allemagne se fait en quelque sorte violence après une tradition pacifiste très longue et qui s'explique par l'histoire. Mais aujourd'hui, l'histoire est en train de se faire et il faut aider l'Ukraine très vite à faire face à la Russie", a-t-elle répété.

L'objectif des Européens est de "continuer à affaiblir les capacités militaires de la Russie, faire payer au Kremlin la récente escalade avec ces annexions illégales de territoire ukrainien. Et puis, renforcer la pression sur le gouvernement russe et sur l'économie russe pour que le peuple russe soit pleinement conscient qu'il a tout à perdre et rien à gagner à continuer cette guerre", a-t-elle conclu.