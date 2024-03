Le commandant de l'armée ukrainienne alerte sur le manque de munitions de certaines de ses troupes

"Les forces de défense accomplissent des tâches tout au long de la vaste ligne de front avec peu, voire pas d'armes ou de munitions", a déclaré le commandant en chef ukrainien dans une rare interview accordée à l'agence ukrainienne Ukrinform, diffusée vendredi 29 mars. Oleksandre Syrsky a ainsi appelé de nouveau les Occidentaux à livrer "plus vite" des cartouches et des projectiles face à une armée russe ayant accru l'utilisation de ses forces aériennes.

Celui qui a pris la tête de l'armée ukrainienne en février, après le limogeage de son très populaire prédécesseur, Valery Zaloujny, a jugé la situation "tendue" par endroits. Il a notamment fait état de "bombardements constants" et d'un manque de munitions ayant forcé ses hommes à se retirer d'Avdiïvka, ville forteresse récemment conquise par les Russes dans la région de Donetsk. "Il y a quelques jours, l'avantage de l'ennemi en termes de munitions tirées était de 6 contre 1", a-t-il déploré.

L'armée ukrainienne peine à enrôler de nouvelles recrues

Avec davantage d'armes et de systèmes de défense antiaérienne, l'Ukraine aurait "sans aucun doute" pu garder certaines des positions perdues, a-t-il assuré. Faisant écho aux propos d'autres responsables ukrainiens, il a appelé les alliés occidentaux à livrer munitions et armement "plus vite et dans des quantités suffisantes".

Oleksandre Syrsky a également affirmé que le chiffre de 500 000 soldats supplémentaires pour l'armée, évoqué par le président Volodymyr Zelensky en décembre, avait été revu à la baisse. "Après avoir passé en revue nos ressources internes et clarifié la composition de combat des forces armées, ce chiffre a été réduit de façon significative", a-t-il dit. L'armée ukrainienne peine à enrôler de nouvelles recrues pour remplacer celles parties au front depuis longtemps, et le recrutement militaire fait l'objet d'un débat de société épineux.