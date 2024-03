Direct Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti à l'Elysée pour évoquer le conflit

#UKRAINE Depuis près de deux ans, le président français insiste aussi sur l'importance d'une "économie de guerre" en France et en Europe, pour mieux soutenir Kiev et répondre à Vladimir Poutine. Si l'expression est apparue lors de la Première guerre mondiale, elle n'a plus le même sens aujourd'hui. Elle traduit surtout la volonté de l'exécutif de "passer à la vitesse supérieure" en matière de défense, comme l'explique notre journaliste Valentine Pasquesoone.

Invasion russe en Ukraine : qu'est-ce qu'une économie de guerre, concept défendu notamment par Emmanuel Macron ?