Kosovo : des femmes ukrainiennes formées au déminage

À Peja (Kosovo), des femmes ukrainiennes se munissent de protections avant d’entamer leur formation. Elles suivent des cours intensifs de déminage pour savoir comment neutraliser la vaste quantité d’explosif une fois de retour chez elles. Elles apprennent notamment à manipuler les détecteurs, identifier les mines ainsi que maîtriser les techniques de désamorçage. Ces femmes se familiarisent avec les explosifs datant de l’ex-URSS (bombes aériennes, mines, armes téléguidées etc…).

"Une énorme demande de démineurs en Ukraine"

Ce cursus dure trois semaines. Volontaire, Anastasiia Minchukova n’est âgée que de 20 ans et est enseignante d’anglais. Elle explique s’être engagée car il y a "une énorme demande de démineurs en Ukraine et les gens doivent être formés le plus rapidement possible pour retourner au pays et travailler". Après la guerre entre forces serbes et rebelles albanais indépendantistes à la fin des années 1990, le Kosovo a dû lui aussi désamorcer près de 4 500 champs de mines. Il faudra encore des décennies pour neutraliser les milliers d’engins explosifs encore actifs, déversés sur la moitié du territoire ukrainien.