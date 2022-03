Joe Biden en déplacement en Pologne pour témoigner du soutien américain à l'OTAN

Le président américain Joe Biden a rendu visite à ses soldats en Pologne, stationnés à 80 kilomètres de la frontière ukrainienne. Ils sont venus renforcer la présence militaire américaine dans les pays de l'OTAN. "Sans exagération, vous êtes la force de combat la plus performante du monde", a-t-il déclaré avant de passer une partie de la journée avec eux. L'ambiance était détendue, entre pizzas et selfies.

Joe Biden se pose en protecteur du monde libre

Joe Biden a ensuite retrouvé un ton plus solennel, lors de son discours, en décrivant le rôle des États-Unis, qui seraient les protecteurs du monde libre. "Ce qui se joue ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement le soutien aux Ukrainiens, c'est de les aider à arrêter ce massacre. Au-delà, ce qui est en jeu, c'est le monde de liberté que vous souhaitez laisser à vos enfants et petits-enfants" a-t-il déclaré, alors qu'une crise humanitaire frappe la région et que la Pologne a déjà accueilli plus de deux millions de réfugiés.