"J’espère qu’on ne les abandonnera pas": l'inquiétude monte concernant le sort des ressortissants français en Ukraine

L’armée russe pousse pour envahir la capitale ukrainienne, Kiev, mais les Ukrainiens résistent. "Ce n’est pas étonnant, c’est le caractère du peuple. C’est très chaud, au moment où je vous parle il y a des bombardements. Je ne suis pas dans le centre de Kiev, je ne les vis pas, mais je les vis par procuration. Comme je suis chef d’ilot, un relai de l’ambassade, pour un certain nombre de ressortissants français, ils me contactent et ils m’expliquent la situation. Là, j’ai vu vraiment une accélération de ce qu’il se passait la nuit", rapporte Édouard Laurent d’Orge.

"J’espère qu’il y aura le devoir de la France, de les rapatrier"

Selon les derniers chiffres du Quai d’Orsay, 700 ressortissants français seraient encore sur le territoire ukrainien même si Édouard Laurent d’Orge estime qu’ils seraient un peu moins. "J’espère qu’on ne les abandonnera pas, même s’il y a eu des risques pris par certains voyageurs avant de venir ici en Ukraine, malgré les recommandations, j’espère qu’il y aura le devoir de la France, de les rapatrier", ajoute Édouard Laurent d’Orge.