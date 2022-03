"Je m'engage pour l'Ukraine" : le gouvernement lance une plateforme pour organiser l'accueil des réfugiés chez les particuliers

Invitée de franceinfo mardi 8 mars, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, annonce le lancement dès aujourd'hui d'une plateforme baptisée "Je m'engage pour l'Ukraine" (à l'adresse suivante : parrainage.refugies.info), destinée à organiser l'accueil des réfugiés ukrainiens alors que des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient leur pays à cause de la guerre contre la Russie.

Accueil des Ukrainiens ➡️ "L’élan de générosité est immense. Nous lançons cette plateforme, “Je m’engage pour l’Ukraine”. Vous êtes une famille française, vous pouvez accueillir une famille ukrainienne. Vous serez mis en lien avec une association”, annonce la ministre. pic.twitter.com/Fda5EypNAu — franceinfo (@franceinfo) March 8, 2022

"C'est un système de parrainages de réfugiés. Vous êtes une famille française, vous avez la possibilité d'accueillir chez vous une famille ukrainienne, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme", a-t-elle précisé, saluant "l'élan de générosité immense" des Français "vis-à-vis des Ukrainiens".

"À l'heure actuelle, on a près de 5 000 personnes venant d'Ukraine qui sont déjà arrivées en France, c'est une estimation", a-t-elle indiqué.

"Essentiellement, vous avez des familles, des enfants avec souvent leur mère et parfois aussi avec leur père." Marlène Schiappa à franceinfo

Il y a aussi "quelques enfants seuls". "Non", le gouvernement ne s'est pas fixé un nombre maximum de réfugiés ukrainiens à accueillir en France, a-t-elle aussi assuré. "Nous nous sommes au contraire fixé l'objectif de dire que chaque Ukrainien qui arrive doit pouvoir avoir un logement et donc en train de coordonner les services de l'État." "Un nouveau statut" pour ces Ukrainiens qui ont fui la guerre "a été obtenu au niveau européen", a-t-elle rappelé. Offrant "les mêmes garanties que le statut de réfugié", il permet "de ne pas attendre pour bénéficier de la protection". Il confère ainsi "une autorisation de travail" à ces Ukrainiens qui "recevront également l'ADA", l'allocation pour demandeur d'asile. Ce statut, accordé "jusqu'à un an", peut être "renouvelable deux fois".