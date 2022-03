Invasion russe en Ukraine : "On est très clairement dans la définition des crimes de guerre", estime le Général Jean-Paul Paloméros

"On est très clairement dans la définition des crimes de guerre contre des civils, en particulier à Marioupol", analyse jeudi 17 mars sur franceinfo le Général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême pour la transformation de l’OTAN et ancien chef d’état-major de l’armée de l’Air, après le bombardement d'un théâtre de la ville ukrainienne mercredi. "C'est la stratégie de l'acharnement, c'est une spirale infernale et malheureusement, on ne voit pas bien ce qui va l'arrêter", poursuit-il.

franceinfo : Quelle est aujourd'hui la stratégie de la Russie ?

Jean-Paul Paloméros : On a le sentiment qu'il n'y a plus de stratégie. La stratégie de Poutine a échoué très clairement, il en est réduit à assiéger et attaquer les villes. On est d'ailleurs très clairement dans la définition des crimes de guerre, volontairement, contre des civils, en particulier à Marioupol. Il n'y a aucun doute sur ce sujet, sur ce théâtre qui était parfaitement identifiable. C'est la stratégie de l'acharnement. C'est une spirale infernale et malheureusement, on ne voit pas bien ce qui va l'arrêter. Je suis plutôt inquiet, parce qu'on a le sentiment que monsieur Poutine veut les punir de ne pas avoir rallié la mère Russie, de ne pas accepter son diktat. En tout cas, ce n'est plus un objectif militaire : si vraiment les Russes voulaient prendre Marioupol parce que c'est un verrou sur la mer Noire, ils y mettraient les formes, ils rentreraient dans la ville. Mais non, on n'est pas du tout dans cette logique, la preuve à Kharkiv, c'est la même méthode.

On a appris hier que la Russie allait recruter des milliers de Syriens pour aller en Ukraine et aujourd'hui, le dirigeant de la République russe de Tchétchénie Ramzan Kadyrov annonce qu'un millier de volontaires sont en route pour l'Ukraine. Quel est l'objectif que Vladimir Poutine recherche ?

On sent bien que "l'opération spéciale de maintien de la paix" s'est bien changée en actes de guerre les plus vils puisque ils recrutent des mercenaires. Ce qui prouve d'ailleurs que l'armée russe a des vrais problèmes de manœuvre en termes de ressources humaines pour différentes raisons. Il y a sans doute le moral qui est affecté. Vous imaginez les soldats russes à qui on disant qu'ils allaient arriver en libérateurs et qui se trouvent bloqués parce que ce sont des envahisseurs et des conquérants...

Emmanuel Macron déclare que l'invasion avait donné un électrochoc à l'OTAN, que faut-il comprendre par-là ?

La défense collective a toujours été la mission principale de l'Alliance. Je peux vous assurer que cette défense collective on ne cesse de la cultiver, d'essayer de l'améliorer, de former, d'entraîner, de fixer des objectifs de dépenses dans les défenses... Ça demeure la mission principale et essentielle de l'OTAN : se protéger, défendre, assurer la sécurité du monde occidental, du monde libre et démocratique et lui permettre de prospérer à l'abri de cette alliance qui est unique dans l'histoire du monde.