Incidents au Stade de France : pour Éric Ciotti, la version de Gérald Darmanin est "fausse et mensongère"

Invité sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, mardi 31 mai, le député Les Républicains Éric Ciotti n'a pas mâché ses mots concernant le fiasco du Stade de France. Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a mis en cause les 40 000 faux billets détenus par les supporters britanniques, Éric Ciotti a estimé que "cela relève d'une fable". "Tout le monde sait que la version du ministre de l'Intérieur [...] est totalement fausse et mensongère", a-t-il affirmé, dénonçant au passage des faits "humiliants pour notre pays".

"Il faut des actions judiciaires fortes"

Pour lui, "on veut occulter qu'il y a eu des agressions et des vols. [...] Cette délinquance, elle est là, elle est particulièrement présente en Seine-Saint-Denis." Et Éric Ciotti de renchérir : "Face aux bandes organisées, il faut des actions judiciaires fortes et s'il y a des ressortissants étrangers, il faut qu’il y ait des expulsions." Également questionné sur l'embargo pétrolier russe, le député des Alpes-Maritimes s'est montré assez critique : "Je souhaite que le chemin vers la paix avec la Russie ne soit pas complètement barré. Pour l'instant, la stratégie des sanctions est inefficace." Enfin, sur le pouvoir d'achat, Éric Ciotti a affirmé qu'il fallait "arrêter avec les subventions et les chèques". Selon lui, "les subventions d'aujourd'hui sont les impôts de demain".