Guerre en Ukraine : les pays membres de l'UE s'accordent pour réduire de plus des "deux tiers" leurs importations de pétrole russe

Ils se sont mis d'accord. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont approuvé lundi 30 mai, dans la soirée, un embargo sur le pétrole russe couvrant plus des "deux tiers" de leurs importations depuis ce pays, a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel. Cette réduction, qui sera mise en œuvre d'ici la fin de l'année, "va supprimer une énorme source de financement à la machine de guerre" russe et exercer "une pression maximum" sur Moscou pour l'inciter à mettre fin à la guerre, a-t-il affirmé sur Twitter.

