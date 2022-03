Guerre en Ukraine : Zelensky, “une capacité de communication et de conviction exceptionnelle”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis la pression sur les entreprises françaises restées en Russie, mercredi 23 mars. “Il veut garder le lien avec les opinions publiques du monde entier qui se sont toutes émues au début de la guerre”, explique Valéria Faure-Muntian, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine de l’Assemblée nationale et députée La République En Marche de la Loire. “L’actualité chassant une autre, on peut rapidement passer à autre chose. En 2014, on s’était ému de l’annexion de la Crimée et elle a été oubliée petit à petit”, se souvient-elle.

Zelensky est "convaincant"

“Il a une capacité de communication et de conviction exceptionnelle. Il fait preuve d’un courage remarquable”, analyse de son côté Hugues Mingarelli, ancien ambassadeur de la représentation européenne en Ukraine. “Il est convaincant, il utilise des arguments qui font mouche. Il dit tout cela sur un ton qui nécessite l’émotion de tous les auditeurs”, relève-t-il.