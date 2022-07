Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky supervise le chargement en céréales d'un bateau turc

Il a tenu à venir superviser l'opération en personne, vendredi 29 juillet. Dans le port de Chornomorsk (Ukraine), près d'Odessa (Ukraine), le président Volodymyr Zelensky a posé fièrement devant un navire turc rempli de céréales. "C'est le premier navire qui est chargé depuis le début de la guerre. (...) Cela signifie que le port a commencé à fonctionner. La chose la plus importante pour nous est que le port fonctionne, que les gens travaillent", explique Volodymyr Zelensky.



Au total, 17 navires prêts à partir

Le président ukrainien est sur le terrain car il sait qu'au-delà du grain, ce navire transporte aussi un message. "Les opérations ne vont pas tarder à débuter, et lorsque cela aura commencé, chacun assumera ses responsabilités et ses garanties. Les navires et les personnes seront en sécurité. Ces personnes sont très importantes, elles risquent leur vie aujourd'hui, mais tout peut toujours dégénérer, car nous savons à qui nous avons affaire", rappelle le président ukrainien. Au total, 17 bateaux remplis de 600 000 tonnes de grains sont prêts à quitter l'Ukraine. Ils devraient partir dans les prochains jours.