Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accueilli en héros au Parlement européen

La venue de Volodymyr Zelensky au Parlement européen, jeudi 9 février, a été chaleureusement saluée par les députés. Il est arrivé avec Emmanuel Macron depuis Paris, où il a passé la nuit.

Volodymyr Zelensky a été accueilli par les dirigeants européens à Bruxelles (Belgique), jeudi 9 février. Il s'est rendu au Parlement, où il a été accueilli solennellement. Le président ukrainien a été longuement acclamé par les députés à son entrée dans l'hémicycle. Visiblement ému, il en a appelé à tous les citoyens européens. "Une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera", a-t-il déclaré.

Réclamer des armes

Volodymyr Zelensky est venu défendre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais surtout réclamer des armes. Sa requête a été soutenue par la présidente du Parlement, qui a demandé aux États-membres "[d']envisager rapidement" de "fournir les armes à longue portée" et "les avions" à l'Ukraine. La veille, c'est Emmanuel Macron qui lui renouvelait son soutien, assurant depuis l'Élysée que "l'Ukraine peut compter sur la France (…) pour gagner la guerre" et soutenant que "la Russie ne peut ni ne doit l'emporter". Le président ukrainien s'entretient désormais avec les 27 chefs d'États et de gouvernements réunis en sommet.