Pouvoir d'achat : le contenu de certains paniers anti-inflation fait débat

Le principe du panier anti-inflation, voulu par le gouvernement, est simple : des produits à prix bloqués dans les supermarchés, plutôt en circuit court et bio. Certaines enseignes l'ont déjà mis en place, mais avec des produits qui interrogent.

Le panier anti-inflation, c'est une liste de 100 à 150 références alimentaires ou d'hygiène. Le choix de certains produits est toutefois contesté. On y trouve en effet parfois de la vodka, des chips ou du chocolat. Olivier Andrault, chargé de mission alimentation chez UFC-Que Choisir, s'étonne de "la forte proportion d'alcool", ou de "la présence de gâteaux [et] de bonbons" dans les produits pour enfants. Il déplore par ailleurs le manque "criant" de fruits et légumes frais.

Ne pas oublier la rémunération du producteur

L'enseigne visée dit avoir établi sa liste à partir des produits de sa marque distributeur les plus vendus. Pour les consommateurs rencontres dans la matinée, les panier anti-inflation doivent avant tout permettre une alimentation équilibrée. La président de la FNSEA rappelle par ailleurs que la course aux prix bas ne doit pas faire oublier la rémunération du producteur.