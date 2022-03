Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine menace de ne plus livrer de gaz aux pays qui ne le payent pas en roubles

Sur la fourniture de gaz russe, Vladimir Poutine a mis la pression sur les pays dits "inamicaux", et a posé, dans l'après-midi du jeudi 31 mars, ses conditions : "Si ces paiements ne sont pas effectués en roubles, nous considérerons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés".



L'Allemagne et la France refusent de payer en roubles

Au même moment, l'Allemagne et la France signifiaient leur refus de payer en roubles. "Je vous confirme que les contrats en euros doivent être payés en euros, et seront payés en euros", a déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Le gaz russe représente 40 % des approvisionnements en Europe, et 17 % en France. Selon Nicolas Goldberg, expert sur le sujet, l'arrêt des livraisons mettrait donc en danger l'approvisionnement de certaines entreprises. Dans l'après-midi du jeudi 31 mars, Berlin et Paris ont indiqué se préparer au pire des scénarios.