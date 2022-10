Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine célèbre les annexions en grande pompe

Vladimir Poutine affiche son triomphe, vendredi 30 septembre. Il a officialisé l'annexion de quatre régions d'Ukraine et assisté à des festivités en grande pompe sur la place Rouge de Moscou.

La poignée de main se veut historique. Vendredi 30 septembre, Vladimir Poutine et les dirigeants des quatre régions ukrainiennes annexées ont scandé "Russie" à l'unisson avec le public. Membres du gouvernement, députés, sénateurs et représentants religieux russes étaient rassemblés dans la salle Saint-Georges du Kremlin. Pendant cette cérémonie, Vladimir Poutine a entériné les annexions et signé la création officielle de quatre nouvelles provinces russes.

"Nos citoyens pour toujours"

"Ce sont des gens qui ont vécu pendant des siècles au sein de la Russie. Il n'y a rien de plus naturel que de les voir retourner dans leur patrie historique. Les gens habitant dans ces régions sont maintenant nos propres citoyens, nos citoyens pour toujours", a-t-il déclaré devant une assemblée acquise à sa cause. Il en a profité pour fustiger les Occidentaux et appeler l'Ukraine à déposer les armes. Pour parfaire cette démonstration de force, il est apparu sur scène, devant des milliers de spectateurs réunis sur la place Rouge de Moscou.