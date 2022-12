Guerre en Ukraine : victimes des bombardements russes, les Ukrainiens vivent dans le noir

S. Pérez, C. Cormery, B. Bervas, D. Padalka, A. Makrushyn

Victime des bombardements russes sur ses infrastructures électriques, l'Ukraine est plongée dans le noir et se résoud à de nombreuses coupures de courant qui compliquent la vie des habitants.

Vu des satellites, les images sont impressionnantes : les lumières ne viennent plus éclairer le ciel ukrainien. Pour se déplacer une fois la nuit tombée, les riverains doivent s’équiper d’une lampe frontale, nécessaire pour avoir de la visibilité. "Il n’y a plus rien qui fonctionne ici", déplore une Ukrainienne. Pour répondre aux bombardements russes qui ont dégradé les infrastructures électriques, les autorités ukrainiennes ont décidé d’organiser des coupures de courant pour contrôler la consommation électrique.

Des coupures d’électricité qui peuvent durer

La plupart des Ukrainiens sont fatalistes et bien conscients que la situation pourrait perdurer un long moment. "On s’habitue à vivre dans le noir, on se fait une raison", réagit Katerina Fumanchuk Meita, habitante de Kiev. Les enfants sont néanmoins attristés par la situation. Ces coupures de courant obligent certains établissements comme les écoles à se munir d’un générateur. Les électriciens s’affairent comme ils peuvent pour essayer de réparer ce qui peut encore l’être. La France a promis de fournir des générateurs à l’Ukraine.