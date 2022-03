Guerre en Ukraine : vers un recul de l'armée russe ?

Invités du 23h de franceinfo, Jacques Faure, ancien ambassadeur de France en Ukraine, et Dominique Simonnet, journaliste et écrivain spécialiste des États-Unis, évoquent les difficultés russes dans leur offensive en Ukraine.

Interrogé sur l'annonce par la Russie de sa décision de concentrer ses opérations sur le Donbass, l'ancien ambassadeur de France en Ukraine, Jacques Faure, note qu'elle a été faite "par un adjoint du porte-parole des forces armées russes (...). D'habitude, au moins jusqu'au 13 mars, on voyait le ministre de la Défense, Choïgou, et le chef d'état-major général des armées, Gerasimov. Et puis tout d'un coup, on ne les a plus vus (...)".

Difficile de croire les Russes pour l'heure

Cette annonce peut-elle être seulement une astuce pour gagner du temps ? Pour Dominique Simonnet, journaliste et écrivain spécialiste des États-Unis, "avec les Russes, on ne sait jamais (...). On ne peut pas, pour l'instant, accorder une grande foi à cette proclamation. En revanche, ce qui apparaît assez certain, c'est que les Russes sont dans une forme de difficulté. Poutine, quand même, n'est pas le stratège du siècle. Il a apparemment réussi l'inverse de tout ce qu'il voulait. Il a réussi à ramener les Américains en Europe, à resouder l'OTAN (...), à éveiller un sentiment d'appartenance à une nation extrêmement fort [en Ukraine]".