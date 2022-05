Guerre en Ukraine : vers un embargo de l'UE sur le pétrole russe ?

Une réunion a été décidée en urgence pour le lundi 2 mai, à la suite de la décision de la Russie de couper le gaz à la Pologne et à la Bulgarie, deux pays qui n'ont pas réglé leurs factures en roubles. De nombreux États membres vont se retrouver dans la même situation, d'où la nécessité de se coordonner. La réunion a pour objectif de faire un point sur les stocks de gaz, de faire en sorte qu'ils soient reconstitués au plus vite et de trouver des mécanismes de solidarité.

Sixième paquet de sanctions en vue

De plus, la Commission européenne pourrait faire ses propositions dès demain sur un sixième paquet de sanctions. Il sera question d'un embargo sur le pétrole russe. Longtemps hostiles à cette mesure, la Hongrie et l'Allemagne seraient désormais plutôt favorables à cette option qui pourrait être prise d'ici quelques jours, précise le journaliste de France Télévisions, Julien Gasparutto.