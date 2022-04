Guerre en Ukraine : une victoire russe à Marioupol est un enjeu "plus politique que stratégique"

Les forces russes continuent leur avancée dans Marioupol (Ukraine) où quelques soldats ukrainiens tentent encore de résister. Une victoire russe dans cette ville représente "un enjeu qui est plus politique que stratégique à mon sens puisque les Russes maîtrisent déjà la mer d'Azof et Marioupol était quasiment déjà prise, enfin dans le principe. Il reste cette poche de défenseurs acharnés mais ça ne va pas changer la nature du combat. Poutine pourra s'enorgueillir d'une victoire pour la fête du 9 mai", analyse Jean-Paul Palomeros, ancien chef d'Etat major de l'armée de l'air française et ancien commandant suprême de l'OTAN, invité dans le 23h de Franceinfo mercredi 13 avril.

Poutine veut "donner une leçon en quelque sorte" aux Ukrainiens

Jean-Paul Palomeros confie que c'est "triste de voir une grande ville comme Marioupol tomber et surtout être anéantie". Selon lui, "on sent bien que Poutine veut vraiment écraser Marioupol pour donner une leçon en quelque sorte, une sorte de punition aux Ukrainiens qui ne l'ont pas rejoint spontanément. On se souvient qu'en 2014, la ville était restée ukrainienne et ça donne un avant-goût de ce qui va se passer dans le Donbass", annonce-t-il.