Guerre en Ukraine : une percée ukrainienne d'ampleur

Envoyée spéciale à Bakhmout (Ukraine), sur le front est, la journaliste Anaïs Hanquet évoque samedi 10 septembre "une avancée très rapide [...]. En seulement quelques jours, les soldats ukrainiens ont réussi à reprendre le contrôle de plus de 1 200 kilomètres carrés dans la région de Kharkiv". Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images montrent des soldats en train de hisser le drapeau ukrainien.

Des avancées dans le nord et dans le Donbass

C'est notamment le cas dans la ville d'Izioum, qui constitue une victoire tant symbolique que stratégique pour Kiev. "Reconquérir cette ville, c'est également couper les ravitaillements en provenance de Russie et en direction de l'est du pays", poursuit la journaliste. Cette contre-offensive, qui se déroule plus au Nord, a également des conséquences à l'Est, dans le Donbass, où l'activité militaire est très intense ces derniers jours. "Nous avons parlé avec des soldats qui nous ont expliqué profiter de cet effet de surprise de cette contre-offensive pour lancer des opérations de reconquête dans le Donbass", précise encore Anaïs Hanquet.