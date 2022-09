DIRECT. Guerre en Ukraine : les sanctions contre la Russie "menacent le monde entier", estime Vladimir Poutine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Vladimir Poutine a également salué le "rôle croissant" de la région Asie-Pacifique dans les affaires du monde, à l'opposé d'un Occident qu'il a dépeint comme sur le déclin.

: Il est "impossible" pour les pays occidentaux d'"isoler" la Russie, assure Vladimir Poutine. Lors d'un forum économique à Vladivostock, le président russe a déclaré que les sanctions contre son pays étaient une "menace pour le monde entier".

: Il est un peu plus de 9 heures, on fait le point sur les principaux titres de la matinée :



Onze départements, de l'Ain à l'Hérault, sont toujours en alerte orange aux orages. Des pluies importantes se sont abattues sur Nîmes, dans le Gard, cette nuit. Suivez notre direct.



L'exécutif présente ce matin en Conseil des ministres sa réforme de l'assurance-chômage. "Quand les choses vont très bien, il faut que les règles soient plus incitatives", estime le ministre du Travail.



• La Russie demande des "clarifications" à l'AIEA après la publication de son rapport sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Le rapport contient un certain nombre de points d'interrogation", selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.





• Les portes des demi-finales de l'US Open s'ouvrent pour Caroline Garcia. La Française a nettement dominé cette nuit l'Américaine Coco Gauff (6-3, 6-4). Elle tentera demain de se hisser en finale en affrontant la Tunisienne Ons Jabeur.

: La Russie demande des "clarifications" à l'AIEA après la publication de son rapport sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Le rapport contient un certain nombre de points d'interrogation", a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.