Guerre en Ukraine : une nouvelle discussion entre Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Olaf Scholz, le chancelier allemand

Un nouvel entretien téléphonique a eu lieu, samedi 12 mars, entre Emmanuel Macron et le président russe, Vladimir Poutine, au sujet du conflit ukrainien. "L’Élysée fait savoir que l’entretien a été franc et difficile. Emmanuel Macron a cherché à mettre Vladimir Poutine face à ses contradictions", rapporte la journaliste Valérie Astruc, en duplex de l’Élysée. Au cours de l’entretien, le président russe a soutenu ne pas attaquer les civils, ce à quoi Emmanuel Macron a rétorqué : "Ce sont des mensonges".

Le 6e appel téléphonique

"L’Élysée constate que le président russe ne manifeste aucune volonté de cesser le conflit", poursuit la journaliste. Au total, il s’agit donc du 6ème appel téléphonique entre les deux chefs d’État, avec peu de résultats. Emmanuel Macron semble avoir endossé le rôle du médiateur entre la Russie et l’Ukraine. "Or, ce soir, le président Zelensky note que Vladimir Poutine ne pose plus d’ultimatum, et semble s’en réjouir". Le président russe n’utilise plus non plus le mot de "dénazification". "Des inflexions minimes qui redonnent espoir, en espérant que cela se traduise sur le terrain", conclut Valérie Astruc.