Guerre en Ukraine : une manifestation à Kherson dispersée par des tirs, au moins un blessé

Au moins un blessé est à déplorer. Une manifestation d'habitants de Kherson, ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes, a été dispersée par des tirs d'armes automatiques et de gaz lacrymogène, lundi 21 mars.



Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par deux médias locaux, Souspilné Novini et Most Kherson, montrent des protestataires avançant vers le centre de la place de la Liberté, et au même moment des militaires allant à leur rencontre avant d'ouvrir le feu. Des vidéos prises d'au moins deux angles de vue différents montrent ensuite la fuite de plusieurs dizaines de manifestants sous un feu nourri.

Les images suivantes, diffusées initialement sur un compte Telegram local, ont été vérifiées par Les Révélateurs de France Télévisions :



Ukraine : Vidéo qui montre les troupes d'occupation de la Russie qui ont tiré des gaz lacrymogènes et ouvert le feu lors des manifestation des habitants de Kherson.

Coordonnées : 46.639836, 32.61454

Géolocalisation : https://t.co/qVwAGY9l60 pic.twitter.com/611UceY4s2 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 21, 2022

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a dénoncé sur Twitter "les criminels de guerre russes (qui) ont ouvert le feu sur des gens sans armes qui manifestaient pacifiquement contre les envahisseurs".

Une enquête préliminaire a été ouverte pour "violation des lois et usages de la guerre", a annoncé le bureau du procureur régional de Kherson. Selon le communiqué (en ukrainien), des militaires des forces russes ont eu recours à des armes à feu et à des grenades assourdissantes contre des civils, blessant au moins une personne sur la place de la Liberté.

Kherson, proche de la Crimée annexée par Moscou en 2014, est la première grande ville dont se sont emparées les forces russes après leur invasion de l'Ukraine, le 24 février. Elle a été depuis le théâtre de manifestations régulières de ses habitants contre l'occupant.