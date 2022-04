Guerre en Ukraine : une journaliste tuée dans les bombardements qui ont visé Kiev jeudi

Le corps retrouvé dans les frappes qui ont visé Kiev, dans la soirée du jeudi 28 avril, est celui d'une productrice et journaliste de Radio Liberty, Vera Ghyrytch. Elle a été tuée par une frappe aérienne alors qu'elle se trouvait dans son appartement, situé dans l'immeuble ciblé. "Son corps a été retrouvé sous les décombres dans la matinée. L'appartement d'un autre ami a été endommagé", a témoigné l'une de ses collègues sur Twitter, vendredi. Un autre lui rend hommage sur Facebook, en parlant d'une "personne merveilleuse".

RFE/RL Kyiv bureau journalist Vera Hyrych killed in Russian air strike on an apartment building, her colleague, Oleksandr Demchenko, said. #Ukraine pic.twitter.com/lntfsUX2rU