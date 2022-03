Guerre en Ukraine : une journaliste russe dénonce la guerre en plein direct durant un journal télévisé

Sur la principale chaîne de télévision russe, lundi 14 mars, une femme a fait irruption derrière la présentatrice en plein journal télévisé. Dans ses mains, une pancarte sur laquelle est écrit : "Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande. Ici, on vous ment". Le programme a été interrompu immédiatement, et la femme interpellée. Il s'agit de Marina Ovsyannikova, 44 ans, journaliste et productrice sur Channel One.

Introuvable depuis son interpellation

Consciente des risques encourus, elle avait enregistré un message, diffusé par la suite par une ONG de défense des droits des manifestants. "Ces dernières années malheureusement, j'ai travaillé sur cette chaîne de télévision. En relayant la propagande du Kremlin. J'ai honte d'avoir diffusé de tels mensonges, d'avoir permis la zombification du peuple russe", déclare-t-elle. Son acte militant a été salué dans une vidéo par Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Selon son avocat, la journaliste est introuvable depuis son interpellation.