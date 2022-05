Guerre en Ukraine : un village a été libéré après trois mois d’occupation russe

À une vingtaine de kilomètres de la Russie, on peut observer des tirs d’artillerie au loin, des rondes d’hélicoptères ukrainiens. Les soldats russes ont occupé un village de 1 200 habitants dès le début de la guerre. Ils en ont été chassés il y a une dizaine de jours. De leur passage, il reste des roquettes dans les talus, un corps de soldat que personne ne veut ramasser et des habitants hébétés, qui dans chaque maison éventrée, ont une histoire à raconter.



"Ce sont nos voisins, mais ce ne sont plus nos frères "

Lucia a été prise pour cible lorsque les occupants étaient là alors qu’elle promenait son chien : "J’ai entendu la balle sifflée dans mon dos. On a appris à reconnaître le bruit des balles maintenant." S’il y a un peu d’espoirs parmi les habitants, la rancœur règne. Des adolescents ont ramassé un lance-roquettes et ont leur vision du futur : "Ce sont nos voisins, mais ce ne sont plus nos frères. Ce sont des chiens, on est séparés pour toujours."