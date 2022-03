Guerre en Ukraine : un entrepôt de carburant et une usine visés à l’Ouest par des missiles russes

Un peu plus d’un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les bombardements et les combats se poursuivent. Samedi 26 mars, dans la ville de Lviv, c’est un entrepôt de carburant et une usine qui ont été visés par des missiles russes. Lviv se situe près de la frontière avec la Pologne, où se trouvait samedi le président américain Joe Biden.