Guerre en Ukraine : un centre commercial a été bombardé Guerre en Ukraine : un centre commercial a été bombardé

Lundi 27 juin, un centre commercial a été bombardé à Kremenchouk, dans le centre de l’Ukraine. Un premier bilan fait état de 10 morts et 40 blessés.

En Ukraine, un missile russe a frappé un centre commercial à Kremenchouk, dans le centre du pays, lundi 27 juin 2022. La ville est située à 400 kilomètres de la ligne de front. À l’intérieur, après le bombardement, l’atmosphère du centre commercial est irrespirable. Un homme filme la scène et parvient à s’extraire des décombres. Le bilan fait état d'au moins 10 morts et 40 blessés, selon les autorités locales. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a précisé que "les occupants ont tiré au missile sur un centre commercial où se trouvaient plus de mille civils. (…) Le nombre de victimes est impossible à imaginer".

Le centre commercial visé ?

Dans le vacarme des sirènes d’ambulance, un habitant a décrit une attaque soudaine : "Je venais de fermer la fenêtre et de m’éloigner quand j’ai entendu un boum", explique-t-il. Les victimes sont évacuées en urgence. Reste à savoir si le centre commercial était directement visé.