Guerre en Ukraine : sur le front Est, des médecins volontaires auprès des soldats ukrainiens

Bien qu'en uniforme, ils ne sont pas en première ligne. Leur rôle est pourtant essentiel, puisque ces Ukrainiens sont médecins bénévoles. Ce jour-là, ils prennent en charge un soldat grièvement blessé à la jambe. Ils tentent de le sauver mais doivent faire avec très peu de matériel. "J'ai une voiture, mon frère et une trousse médicale. C'est tout ce dont j'ai besoin", témoigne Andriy Kukhar, chef du groupe de volontaires médicaux des Bérets blancs.

"Ça ne fait plus peur du tout"

Tout autour d'eux, on peut voir les stigmates des combats. Ici, les restes d'une roquette, plantée droite dans un champ. Là, une colonne de fumée. Mais ils assurent que cela ne les effraie pas. "Parfois, ce n'est pas effrayant, parce que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. La deuxième fois ça fait peur. Et [les fois suivantes], ça ne fait plus peur du tout. Si tu meurs, tu meurs pour l'Ukraine et c'est tout", explique Andriy Kukhar.