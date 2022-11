Guerre en Ukraine : sur le front de Kherson, la guerre d'usure se poursuit

Dans la ville de Kherson (Ukraine) et ses environs, la guerre fait des ravages, aussi bien chez les militaires que dans la population, où les stigmates de l'occupation russe sont encore très forts.

Dans un hôpital de Kherson (Ukraine), le docteur Volodymyr Pihulvsky soigne les Ukrainiens qui luttent dans la contre-offensive de l'est du pays. Un soldat qui vient d'arriver a frôlé la mort. La balle n'a touché que sa main. "C'est terrible de voir la souffrance de nos soldats. Mais la pire chose, c'est de voir la souffrance de notre pays. Le reste, c'est notre travail. Mais voir les blessures de nos hommes et comment la guerre détruit leur vie, ça me peine, vraiment", confie-t-il.

Kherson bientôt libérée ?

Selon les autorités ukrainiennes, ce ne serait plus qu'une question de jours avant que la ville de Kherson ne soit libérée. Elle est pour l'heure la plus grande ville ukrainienne sous occupation russe. Dans le village de Myrolyubivka, la Russie a été présente pendant six mois, avant qu'il ne soit libéré en septembre dernier par l'armée ukrainienne. Les habitants racontent avoir vécu dans la terreur. En juillet, une habitante de 75 ans se rappelle avoir vécu un calvaire de six heures, quand des soldats russes ont occupé sa maison. "Quand j'ai ouvert la porte, il m'a de suite porté un coup au visage, j'ai perdu deux dents. Ensuite, il a commencé à me mettre des coups partout, j'étais couverte de sang", témoigne-t-elle.