Guerre en Ukraine : la ville de Kherson au cœur des affrontements

France 2

Les Russes veulent défendre Kherson qu'ils contrôlent depuis début mars face à la contre-offensive de Kiev. Les jours et les semaines qui viennent vont être essentiels.

L’Ukraine poursuit sa contre-offensive sur la ville de Kherson, commencée à la fin du mois d’août. Les jours et les semaines qui viennent vont être essentiels, parce qu’après il y aura du mauvais temps, de la boue et les grandes manœuvres seront plus compliquées. Des deux côtés, la communication est très verrouillée, il est difficile de savoir ce qu’il se passe exactement sur le terrain. Du côté russe, la position est difficile à tenir, car l'armée du Kremlin est acculée à un fleuve, le Dniepr.

Faire de Kherson une forteresse

Les Russes ont déclaré qu’ils voulaient faire de cette ville une forteresse. Pour l’instant, il n’y a pas de signes tangibles que leur armée cherche à battre en retraite. Les Russes reçoivent désormais les renforts des hommes qu’ils ont mobilisés. Cela peut les aider à défendre, mais cela semble insuffisant pour les aider à regagner significativement du terrain via une offensive, explique le journaliste de France Télévisions, Luc Lacroix.