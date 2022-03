Guerre en Ukraine : sous les bombardements, le témoignage poignant d'une habitante

L'invasion russe se poursuit en Ukraine. "On se fait bombarder tous les jours, toutes les nuits, sans arrêt. Parfois on n'a qu'une heure ou deux de calme dans la journée", confie Victoria Filatova, habitante de Tchernihiv (Ukraine), 140 km de Kiev, la capitale du pays. Les habitants ne sortent que rarement de leur maison, par peur du danger. "On se cache dans des abris, on est 12 personnes à vivre ici et on s'est débrouillé pour équiper notre abri avec de quoi dormir", précise Victoria Filatova.

"Il faut profiter de la paix"

Tous les abris ne conviennent pas aux familles et aux personnes âgées. Certains habitants restent donc dans leurs habitations. Les magasins sont fermés en raison des sirènes. "Il faut profiter de la paix, ne pas prendre pour acquis ce que l'on a, tout est tellement vulnérable", mets en garde Victoria Filatova, des sanglots dans la voix.