Guerre en Ukraine : six personnes tuées dans des frappes russes sur le nord-est du pays

Au moins six personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées par de nouvelles frappes russes sur Kharkiv et la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités. A Kharkiv, située non loin de la frontière avec la Russie, trois secouristes sont morts lors d'une "seconde frappe" sur un lieu qui venait d'être bombardé dans un "quartier densément peuplé de Kharkiv", a annoncé le maire Igor Terekhov, et douze personnes ont été blessées "à des degrés divers", a-t-il ajouté.

Ce type d'attaque, appelé "double frappe", consiste à bombarder un lieu une première fois, puis une deuxième quand les services d'urgence sont arrivés sur place. Les trois secouristes, tous des hommes, avaient 32, 41 et 52 ans, selon le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko. Un quatrième secouriste fait partie des blessés. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé une "attaque méprisable et cynique".

Une femme de 68 ans a par ailleurs été tuée dans une frappe sur un immeuble résidentiel dans un autre quartier de Kharkiv, d'après la police régionale. Dans la banlieue de Kharkiv, un homme qui se trouvait sur un tracteur a également péri dans une autre attaque, a annoncé le gouverneur de la région, Oleg Synegoubov. Et dans la région voisine de Soumy, un employé de 47 ans, qui travaillait pour un réseau de distribution de gaz a été tué par un bombardement russe, d'après le ministère de l'Energie.