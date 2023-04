Guerre en Ukraine, situation entre la Chine et Taïwan, Soudan... Ce qu'il faut retenir de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7

Les ministres des Affaires étrangères du G7 (France, Japon, Etats-Unis, Canada, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) ont notamment évoqué les situations tendues aux quatre coins de la planète : Ukraine, Taïwan, Afghanistan, Soudan.

Des mises en gardes et des appels à la paix. Les ministres des Affaires étrangères du G7 (France, Japon, Etats-Unis, Canada, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) réunis au Japon depuis dimanche ont rendu leurs conclusions après deux jours de réunion. Ils ont notamment évoqué les situations tendues aux quatre coins de la planète : Ukraine, Taïwan, Afghanistan, Soudan. Franceinfo vous résume les annonces faites par les chefs de la diplomatie des principaux pays industrialisés.

Faire payer "le prix fort" aux pays aidant la Russie en Ukraine

Ils ont mis sévèrement en garde les pays qui fourniraient une assistance à la Russie en Ukraine en leur promettant de faire payer "le prix fort". Ils se sont aussi engagés à continuer à "intensifier" les sanctions contre la Russie et de redoubler d'efforts pour éviter leur contournement par des pays tiers. Le communiqué final de leur réunion juge par ailleurs "inacceptables" la "rhétorique nucléaire irresponsable" de la Russie et sa menace de déployer des armes au Bélarus.

Fermeté envers la Chine

Ils ont exprimé leur opposition aux "activités de militarisation" de Pékin en mer de Chine méridionale, assurant que les revendications maritimes étendues de la Chine n'avaient "pas de base juridique". "Il n'y a pas de changement dans les positions basiques des membres du G7 sur Taïwan", ont également déclaré les diplomates, estimant "indispensable" le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Leur texte évoque ainsi les "inquiétudes" concernant "l'expansion continue et accélérée de l'arsenal nucléaire de la Chine", l'appelant à œuvrer à "la stabilité par une plus grande transparence" sur ses armes nucléaires.

Appel au cessez-le-feu au Soudan

Les chefs de la diplomatie ont aussi "condamné avec force" les combats qui ont éclaté depuis samedi au Soudan. "Nous demandons instamment à toutes les parties de mettre immédiatement fin à la violence, de désamorcer les tensions et de rétablir un régime civil au Soudan", ont-ils déclaré. Ces affrontements entre l'armée régulière et une puissante force paramilitaire ont déjà fait près de 200 morts selon les Nations Unies. Un cessez-le-feu "permettrait de fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées par les combats, de réunir des familles soudanaises et d'assurer la sécurité des membres de la communauté internationale à Khartoum", selon les propos du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui s'est entretenu séparément avec les deux généraux rivaux, le chef de l'armée régulière Abdel Fattah al-Burhane et celui des forces paramilitaires Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti".

Mises en garde contre l'Afghanistan et la Corée du Nord

Ils ont exigé la levée "immédiate" de l'interdiction "inacceptable" faite aux Afghanes de travailler pour des organisations non gouvernementales et les Nations unies, promulguée ce mois-ci par le gouvernement taliban en Afghanistan. Ils ont également condamné "les violations systématiques des droits humains des femmes et des jeunes filles et la discrimination à l'encontre des membres de minorités religieuses et ethniques" par les autorités talibanes. Ils ont enfin enjoint la Corée du Nord de "s'abstenir" de tout nouvel essai nucléaire ou tir de missile balistique sous peine d'une "réponse internationale rapide, unie et robuste".