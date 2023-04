Taïwan : que cherche à faire la Chine en simulant un "bouclage" militaire de l'île ?

La Chine mène des exercices à tirs réels dans le détroit de Taïwan pour simuler un "bouclage" de l'île. Des représailles après la visite de la présidente taïwanaise aux États-Unis.

Le ministère de la Défense taïwanais annonce avoir détecté 11 navires de guerre et 59 avions chinois autour de l'île. Les manœuvres chinoises, démarrées samedi pour trois jours, vont atteindre leur paroxysme lundi 10 avril dans le détroit de Taïwan. Elles sont une réaction à la rencontre, mercredi dernier, de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy.

Des exercices à balles réelles

Des tirs réels sont menés au large de l’île chinoise de Pingtan, un petit archipel de 450 000 habitants. Le site a été choisi symboliquement : c’est le point le plus proche depuis la Chine des côtes taïwanaises, situé à 130 kilomètres environ des côtes de Taiwan et 190 km de la capitale Taipei. L’opération a commencé à 7h lundi matin et doit prendre fin à 20 heures.

Si l’armée ne donne aucun détail sur la nature de ces tirs réels, en revanche, la télévision centrale chinoise annonce que des avions de chasse simulent des frappes sur des cibles qualifiées d’importantes à Taïwan. La télévision précise que les avions qui mènent ces frappes transportent des munitions réelles. Le deuxième porte-avions de la marine chinoise, le Shandong, est également sur zone.

Objectif : boucler le territoire

L’objectif, selon les termes officiels, est de simuler un "bouclage" de ce territoire de 23 millions d’habitants. Une dimension très opérationnelle destinée à accentuer la pression sur le gouvernement indépendantiste au pouvoir à Taipei. Ce n'est pas la première fois que la Chine mène des manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan. Celles de l'été dernier avaient même été beaucoup plus impressionnantes après la visite à Taipei de l'Américaine Nancy Pelosi.

Au nom du principe d'une seule Chine, le régime communiste considère comme insupportable tout contact officiel entre Taïwan et les États-Unis. C'est une "ligne rouge", et c'est pour cette raison, qu'à chaque fois, Pékin apporte une réponse ferme et visible. Mais la Chine n'est jamais allée au-delà de ces manœuvres : elle n'a pas vraiment intérêt à se lancer dans un conflit armé aux conséquences hasardeuses qui pourraient frapper de plein fouet l'économie chinoise.

Alors, en attendant, le régime entretient une sorte d'ambiguïté sur Taïwan. Xi Jinping disait en octobre dernier vouloir privilégier une solution pacifique, mais sans jamais, avait-il dit, renoncer à l'usage de la force et à défaut de parler avec les dirigeants taïwanais. La Chine espère plutôt convaincre la population de l'île. Dans une récente offensive de charme, Pékin a promis qu'après la réunification, l'île pourrait conserver son mode de vie, avec un degré d'autonomie élevé. Les Chinois considèrent la réunification avec Taïwan comme une priorité absolue, mais ils n'ont, à ce jour, fixé aucune échéance officielle.

La paix dans le détroit de Taïwan et l'indépendance de l'île sont incompatibles, a averti lundi le gouvernement chinois, au troisième jour d'exercices militaires dans cette zone. "L'indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan s'excluent mutuellement", a ainsi déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un briefing régulier. "Si nous voulons protéger la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, nous devons nous opposer fermement à toute forme de séparatisme pour l'indépendance de Taïwan", a-t-il ajouté.