Guerre en Ukraine : Sievierodonetsk, visée par l'offensive russe, évacue ses civils

À Sievierodonetsk (Ukraine), jeudi 7 avril, Alexeï Paveliev est appelé pour évacuer des civils pris au piège de la ville bombardée par les Russes. Chauffeur de taxi, il a décidé de transporter gratuitement les civils pendant la guerre. "On n'est pas obligé de prendre les armes ou de rentrer dans la défense territoriale. On peut aider autrement", affirme-t-il. Il va conduire un groupe de personnes dans la ville de Dnipro (Ukraine), située plus à l'ouest.

La crainte d'un prochain Marioupol

Sievierodonetsk (Ukraine) est la ville la plus à l'Est à être encore sous contrôle ukrainien. Elle est pilonnée par les Russes en permanence. "Je vais d'abord à Dnipro et ensuite on verra où le destin me mène", raconte un homme qui fait partie du convoi des évacués. Plus d'eau, plus d'essence, pas de gaz, pas d'électricité dans la ville. Celle-ci pourrait devenir le prochain Marioupol, selon les autorités ukrainiennes, qui redoutent que les civils se retrouvent piégés.