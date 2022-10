Guerre en Ukraine : sept civils tués à Bakhmout, dans l'est du pays

Des civils tués dans la région de Donetsk. Sept personnes sont mortes et trois autres ont été blessées lundi à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi 25 octobre le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram. La ville est depuis des mois le théâtre d'intenses combats avec l'armée russe. Par ailleurs, trois corps de civils tués plus tôt ont été découverts dans deux localités de la région, a précisé le gouverneur.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

L'armée ukrainienne a de son côté fait état d'offensives russes en direction de Bakhmout et de la ville Avdiïvka, une cinquantaine de kilomètres plus au sud. Les troupes ukrainiennes ont repoussé lundi les attaques russes près de dix localités, dont Bakhmout, dans les régions de Donetsk et Louhansk. En septembre, Kiev avait repris des milliers de kilomètres carrés dans le nord-est et le sud dans le cadre d'une contre-offensive.